Nathy Peluso vuelve a protagonizar una nueva colección con Desigual, esta vez también como diseñadora

Ahora, no solo su carrera como cantante y compositora va avanzando a pasos agigantados, sino que está canalizando su creatividad hacia el diseño de moda. “Cuanto más crezco, más me doy cuenta de lo artística que es la moda -dice Nathy-, es como hacer una canción… Tiene muchísima información conceptual, muchísima información emocional y me parece muy inspiradora”.