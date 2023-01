Este mono vaquero con cinturón es la nueva obsesión de las que más saben de moda

Una tonalidad que nos encanta ya que es muy agradecida cuando se trata de acertar con complementos o accesorios. Y si estás pensando que el blanco no es un color para el invierno, estás muy equivocada. Y si cuando has visto este mono has tenido la sensación de que un look 'total white' parece reciclado del armario estival, es entonces cuando tienes que apostar por una prenda que sea inequívocamente invernal. ¿Ideas? Prueba a incluir un bolso en tonos oscuros (negro o marrón) o una blazer de color camel.