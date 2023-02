Este es el mono 'denim' que verás sin parar esta primavera

En Mango ya hemos fichado el conjunto de falda y chaleco que ha conquistado a las expertas y, desde ese momento, no hemos dejado de pensar en el armario 'denim' que conformará nuestro próximo armario de temporada. ¿Cuál ha sido nuestra sorpresa? El encontrarnos la prenda que no tardará en colarse en redes y que no puede ser más cómoda.