Esta es la minifalda de Mango que toda amante del estampado vichy desearía incluir en su armario

No sabemos cómo lo hacen y cuáles son sus superpoderes, pero siempre vuelven. La llegada de la primavera es la llegada de las flores y muchos otros estampados y tejidos que no tardamos en detectar en nuestras tiendas low cost. Son las señales que todas buscamos y los diseños infalibles que marcarán nuestra temporada. Y es que además de los estampados florales, ya no podemos vivir sin uno de los estampados más ‘chics’ del momento: el vichy.