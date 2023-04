Ficha este vestido de Mango, uno de los grandes virales de la temporada

En los últimas días, hay una prenda que ha ascendido vertiginosamente al podio de los virales de la primavera y ha corrido como la pólvora por Instagram. Hablamos de un vestido de Mango que, no sólo es uno de los más bonitos de la enseña, sino que también se lo hemos visto lucir esta misma semana a ‘influencers’ como Nuria Val. La catalana –cofundadora y directora creativa de la firma Rowse Beauty– no ha dudado en enfundarse este diseño de crochet, perfecto para cualquier ocasión. Además, esta prenda de la casa española cuenta con todos los ingredientes para triunfar por sí misma, no sólo en la red social sino también a pie de calle.