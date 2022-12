Las mayores de 50 encontrarán en este look de Catherine Zeta-Jones el perfecto para esta navidad

Por mucho que firmas e influencers intenten convencernos de que las lentejuelas son la solución idónea para las fiestas, hay vida más allá del brilli-brilli. No quiere decir esto que no nos encanten las propuestas que llenan cualquier estilismo de luz, pero sí que conviene no perder la perspectiva porque hay multitud de alternativas igual de acertadas para esta época del año.