María Pombo ha agotado el stock del top más favorecedor de Massimo Dutti

Estarás de acuerdo con nosotras de que no hay propuesta que muestre María Pombo en redes que no revolucione. Pero es que las piezas que ficha son verdaderos tesoros que merecen todo ese protagonismo. Ella que ya ha hecho sus primeros posados del verano a bordo de un yate y que, por supuesto, ya ha comenzado la temporada oficial de verano, no ha querido esperar más tiempo para estrenar las piezas que serán un ‘must’ este verano.