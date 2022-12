María Fernández-Rubíes ha provocado una necesidad con el pijama navideño de Intimissimi

“Santa claus is coming to town”. Quedan días contados para que Papá Noel visite la gran ciudad y se cuele en todos los hogares para dejar bajo el árbol muchas sorpresas. Ha llegado el momento esperado por algunas, la temporada navideña da su pistoletazo de salida y como fans de la Navidad, no queremos perdernos ni un solo detalle. Papá Noel en pocos días volará con sus renos para repartir felicidad y nosotras tenemos claro que esa noche estrenaremos el pijama más navideño de la temporada.