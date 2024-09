Las marcas españolas se pasan el juego con estos 7 imprescindibles para el otoño: son preciosos y versátiles

Además, las nuevas colecciones están llegando a las tiendas y eso hace que nos apetezca hacer ya el cambio de armario. De entre todas las novedades, no hemos podido evitar fijarnos en todas las "piezas deseo" que están llegando a las marcas españolas. Y es que, desde hace tiempo, el "made in Spain" se ha convertido en un imprescindinble para las expertas en moda, no solo por la belleza de sus diseños, sino también por ese "saber hacer", que le confiere una calidad excepcional. Así, hemos encontrado desde chaquetas ideales para el entretiempo a blusas todoterreno o vestidos cargados de romanticismo: todos ellos, nos hacen soñar con un otoño que ya comienza a aterrizar en nuestras perchas. Toma nota porque hemos preparado nuestros 7 impresicinbles.