¡Atención, amantes de la papelería! Hemos descubierto una firma española que es una verdadera fantasía

«Tras casi 15 años dedicada a la abogacía en un gran despacho, necesitaba cambiar de ritmo de vida para dedicárselo a mi familia y a mí misma. Mi creatividad estaba en ‘stand by’ y había desconectado de aquello que me hacía feliz y que tenía que ver con la emoción de ver, tocar y sentir», explica la fundadora de la etiqueta. Esa "emoción" de la que habla forma parte de su ADN, ya que, según ella misma cuenta, es algo que lleva en los genes: «mi familia ha tenido desde hace décadas una imprenta y ha estado siempre ligada a las artes gráficas, por lo que crecí conociendo bien el mundo del papel y de las tintas, la textura de un verjurado, los distintos tipos de impresión, los matices de color en una acuarela, los colores y formas de los estampados… Todos ellos me emocionaban e inspiraban y me invitaban a buscarle una aplicación». Dicho y hecho. En el año 2016, Cristina se lanzó a montar su propia empresa, que nace con la idea de diseñar y personalizar cualquier tipo de material de papelería.