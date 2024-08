Ni sandalias planas ni cuñas, las bailarinas de crochet 'made in Spain' de Amelia Bono serán tu obsesión

Estamos todas enfocadas y obsesionadas con las sandalias y cuñas de nueva colección. Pero este verano no es el único calzado que está tomando las calles y, si no, que se lo digan a Amelia Bono. En verano somos muy partidarias de las sandalias planas por su comodidad, pero lo que no sabíamos es que las bailarinas iban a convertirse en nuestro deseo inesperado de la temporada.