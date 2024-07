La falda midi con vuelo de Massimo Dutti con una larga lista de espera por Amelia Bono

Los looks veraniegos son muy sencillos. En ellos buscamos principalmente que aporten toda esa comodidad y frescura que buscamos en los meses de calor. Es por esto, por lo que los vestidos son los claros protagonistas de la temporada. Eso sí, no son los únicos y Amelia Bono recuerda que este verano las faldas midi con vuelo también vestirán todos nuestros looks consiguiendo una opción muy fresquita y acertada con este modelo de Massimo Dutti.