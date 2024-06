El truco de Amelia Bono para transformar este vestido de Zara y estilizar la figura: te sorprenderá

Ella que hace unos días inauguraba la temporada de sandalias, no ha podido esperar más para estrenar el vestido más favorecedor, así como revelar uno de sus maravillosos trucos de experta en los que se apoya para reconvertir un look. La ‘influencer’ no solo se conforma con estrenar vestidos de temporada que, por cierto, nos vuelven locas, es que aporta un valor extra al look con esos pequeños trucos de experta que necesitamos conocer.