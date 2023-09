Mango avisa: esta blazer de nueva colección es todo lo que necesitas para completar tus looks de oficina

Las blazers o americanas vuelven esta temporada a nuestros looks para hacernos muy felices. Esta prenda de abrigo la tenemos ya más que dominada y sabemos con certeza lo mucho que puede llegar a cambiar cualquier look. Es la reina de los looks a capas y tiene una elegancia desbordante. De hecho, tan solo tenemos que sumergirnos en el ‘street style’ para corroborar que las blazers, al igual que estos vestidos de Mango, dominan indiscutiblemente las propuestas más estilosas. Las expertas son grandes defensoras de esta prenda y creen firmemente que nunca está de más incluir diseños básicos a nuestro armario, ya que con esta prenda las posibilidades son infinitas y, por lo tanto, una fantástica inversión. ¿Necesitas renovar tus americanas? ¿Quieres incluir algún diseño más novedoso?