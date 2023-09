6 americanas básicas de Zara, Mango y Massimo Dutti para lucir este otoño

Las expertas en moda han encontrado en esta prenda la forma de elevar hasta el look más sencillo. Es la prenda que debe estar presente en un armario cápsula y el diseño que combinará con todo nuestro armario. Es más, las americanas se han colado hasta en inimaginables looks ‘sporty’. Pero también en sorprendentes propuestas desenfadadas o ‘chic’ que ahora podremos recrear en nuestros looks de vuelta a la oficina y combinar, si queremos crear el ‘total look', con chalecos de traje a juego. ¿A qué esperas para crear tu armario cápsula de americanas? Estos diseños no pueden faltar.