Ideal para el día a día y la inversión perfecta para un armario de auténtico lujo.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

La Navidad es una época de ilusión, y no solo por el tiempo y el cariño que ponemos en buscar el regalo perfecto para nuestra familia y amigos, sino también por la cantidad de sueños que depositamos en nuestros décimos de lotería. Cada año, vemos en televisión a los afortunados que se han llevado 'el gordo' a casa celebrando con champán, y casi la frase más repetida al preguntarles qué van a hacer con el dinero se resume en dos palabras: 'tapar agujeros'.

Sin embargo, nosotras somos de la opinión que siempre hay que reservar algo para un capricho personal, porque no hay nada más gratificante que regalarse a una misma, incluso cuando no te toca ni la devolución, porque después de un año de trabajo duro, ¿quién no merece invertir en sí misma? Y puestas a apostar por algo de calidad, que vaya a darle mucho juego a nuestro armario, y que podamos amortizar en muy poco tiempo por su versatilidad, nada mejor que un bolso de firma.

De hecho, hay uno que lleva ya un tiempo en nuestro radar y que nos parece la opción perfecta para estas navidades, tanto si te toca un pellizquito en la lotería como si no, porque su diseño, sus acabados y su calidad, bien merecen pagar un extra por una pieza que te aseguramos que se convertirá en la protagonista de todos tus looks.

Su nombre es Vavin PM, es de Louis Vuitton y está confeccionado en una refinada mezcla en piel Monogram Empreinte lisa y grabada, y presenta un cierre distintivo brillante y llamativo. Es flexible y ligero, y un modelo elegante y casual que se adapta perfectamente tanto al día como a la noche. Además, la bandolera ajustable de piel con cadena permite llevarlo cruzado o al hombro, según tus gustos y tus necesidades.

Al ser un bolso en color azul marino con el ribete en rojo y los detalles en dorado, se trata de un complemento de lo más versátil, ya que podrás combinarlo con casi cualquier look, lo que unido a su buen tamaño lo convertirá en un bolso todoterreno perfecto para adaptarse a cualquier situación.

¿Quieres invertir esta Navidad en un bolso para toda la vida? Pues este será una apuesta segura.