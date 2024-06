El look matrícula de honor de Nuria Roca con la camisa flúor más llamativa y el pantalón 'piernas infinitas'

Si habitualmente es de llevar looks coloridos, esta temporada se está superando. Nuria Roca se ha convertido en todo un referente y sus outfits no dejan de darnos continuamente lecciones de estilo con sus propuestas llenas de personalidad. Y es que no solo encuentra las piezas más favorecedoras que enloquecen a las redes, es que la originalidad que hay en todas ellas, la alegría que transmiten y lo mucho que estilizan hace que estas sean algunas de las más buscadas.