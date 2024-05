Nuria Roca descubre el traje todoterreno y aporta su toque más personal

Con sus looks cada nueva semana nos da lecciones de estilo y nos deja claras cuáles son sus preferencias. Nuria Roca nos da muchísimas ideas para vestir, pero también aporta un valor extra al llevar todas las prendas a su estilo más personal. Y es que no solo encuentra 'total looks' que son un verdadero tesoro y que sus seguidores quieren tener, sino que añade a cualquiera de sus looks un extra de color realmente alegre y motivador.