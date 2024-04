Nuria Roca tiene el traje vitamina y agota esta divertida camiseta de Mango: tiene una larga lista de espera

Como cada domingo en su propio programa ‘La Roca’, la presentadora no deja de darnos lecciones de estilo y demostrarnos que es la auténtica reina del color. Con sus looks desprende alegría, vitalidad y nos ayuda mucho a atrevernos con prendas, combinaciones, tejidos y colores que nunca imaginamos. Como reina del color no ha querido esperar más para darnos una combinación de estilos de lo más favorecedora y recuerda la incalculable versatilidad de los trajes de chaqueta y pantalón.