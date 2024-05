Esta es la camisa estampada 'made in Spain' más divertida de Nuria Roca

La presentadora destaca por sus looks llenos de alegría, personalidad y su forma de desbordar energía positiva. Ella es ya la reina del color y tiene un don para combinar tonos vivos y estampados de una forma maestra en todas las temporadas. A través de su cuenta de Instagram aprovecha para dejar todos sus looks y llenar de inspiración a sus seguidores. Y aunque a diario crea looks ‘top’, para su programa propio crea el ‘lookazo’ de la semana.