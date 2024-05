El llamativo look de Nuria Roca con la camisa blanca más especial y el pantalón metalizado de Zara

Además de ser todo un referente de los looks más coloridos, también tiene un don para encontrar piezas especiales y para defender las camisas blancas desde una perspectiva más personal y llamativa. Nuria Roca nos ha dejado en shock con uno de sus últimos looks y es que ha encontrado la camisa blanca que es una fantasía y confirma que es posible lucir lentejuelas en un look de día.