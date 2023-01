Este es el conjunto de flores que favorece a todas las tallas y es apto para embarazadas, palabra de María Fernández Rubíes

Se trata del 'total look' Tania de la firma francesa Antik Batik, una de las más exitosas entre prescriptoras de estilo tanto nacionales como internacionales. Ambos diseños se venden por separado en la página web, por 135 euros cada uno, pero desde la propia marca aconsejan optar por el conjunto completo para un resultado más explosivo y atractivo. "Llévelo como un total look, jugando con las superposiciones para conseguir un look atrevido", señalan.