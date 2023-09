Laia Costa desvela que está embarazada de su segundo hijo en el Festival de San Sebastián

"Mi maternidad no tiene nada que ver con la maternidad de Amaia, el personaje que interpreto. Ni en cuanto a la crianza, ni en las decisiones de pareja o de trabajo que toma y que han sido muy diferentes a las que tomé yo. Y, sin embargo, también me siento muy reflejada en ella y creo que todas las madres podemos sentirnos reflejadas. Aunque es cierto que no hay dos madres iguales, ni dos paternidades iguales, creo que todos podemos encontrar ese lugar común porque al final refleja a una familia y en todas las familias, por muy diferentes que sean, hay algo universal. Eso es algo muy bonito de esta película. La película también muestra paternidades diversas.", contaba la catalana en una entrevista para Woman.es