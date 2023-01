El maquillaje que llevaríamos cada día de nuestra vida es el que Laia Costa lució en los Premios Feroz

Después de haber ganado el premio Forqué y la Biznaga de Plata en el Festival de cine de Málaga ex aequo con su compañera de reparto en Cinco Lobitos, Susi Sánchez, Laia Costa partía como gran favorita para alzarse con el premio Feroz. No sorprendió por ello que pronunciaran su nombre cuando llegó el turno de entregar el galardón a la Mejor interpretación femenina en una película en la décima edición de los Feroz que se celebró en Zaragoza. "Se lo dedico a un lobo, David, que me acompaña siempre a todos estos saraos y estoy muy agradecida", dijo, la actriz al recoger su merecido galardón.