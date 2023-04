Kim Kardashian o cómo inspirar un look de invitada con el vestido lencero más sexy

Si estás buscando qué ponerte en un evento próximamente seguro que te has topado con más de un vestido lencero como propuesta. Este diseño minimalista de satén y con fuerte carga nostálgica -triunfó en los 90- no solo sienta bien, sinl que resulta completamente atemporal y, lo que es mejor, resulta tremendamente versátil. No sorprende, por tanto, que las diferentes firmas se hayan animado a crearlo de muy diversas formas con tal de convencernos de que puede ser una buena idea llevarlo como invitada.