Kim Kardashian, nuevo fichaje de 'American Horror Story'

Por si nunca has visto American Horror Story, pero quieres ver la actuación de Kim Kardashian, debes saber que en esta ficción cada temporada funciona como una miniserie autónoma, con argumento propio y con personajes y escenarios completamente diferentes, por lo que no necesitarás haber visto las temporadas anteriores para seguir esta número 12. Aunque aún no sabemos si estará también disponible en Disney+, es bastante probable, pues las once temporadas restantes ya pueden verse en esta plataforma.