A Kate Middleton le gusta tanto este vestido, que lo tiene en varios colores

Prácticamente, cada paso que da Kate Middleton, es estudiado al milímetro. La Princesa de Gales se ha convertido en el centro de atención de la Casa Real Británica –con permiso de Meghan y Harry– y no deja de acaparar titulares, casi siempre positivos, ya que con su simpatía y naturalidad parece haber conquistado a todo el pueblo británico. De hecho, es probable que casi la única crítica que ha recibido en todos estos años, es la que hace referencia a las elevadas cifras que destina a ropa. Y es que, según publicaba el diario Daily Mail, el pasado 2022 habría gastado hasta 200.000 libras en renovar su armario. Por eso, últimamente, son muchas las ocasiones en las que la vemos reciclar estilismos, de hecho, en las últimas semanas, la hemos podido ver con un espectacular diseño de Elie Saab que ya llevó en 2019. Tal ha sido el cambio que, ahora, incluso la prensa sensacionalista la ha apodado como ‘la Kate ahorradora’. Y no les falta razón porque lo cierto es que la princesa no se desprende de aquellos ‘looks’ que sabe que le favorecen (antes, incluso, de que llegaran las críticas). Pero, si hay una estrella en su guardarropa es un vestido que le hemos visto lucir hasta en cuatro ocasiones.