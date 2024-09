Julianne Moore no solo brilla con Almodóvar y confirma que podemos llevar lentejuelas a partir de los 60 años

En el caso de Julianne Moore, no es la primera vez que deslumbra sobre una alfombra roja. A sus 63 años, la actriz norteamericana es una de las más aclamadas de su generación, no solo por su talento en la pantalla, sino también por su estilo impecable y sofisticado. Durante la premiere de la película de Almodóvar, apareció en la alfombra deslumbrante y optó por un look atrevido, un vestido de lentejuelas doradas, manga larga y escote en V al que añadió pendientes XXL del mismo tono. De esta forma, la intérprete vuelve a poner de manifiesto que las tendencias no tienen por qué limitarse a una edad, y que cualquiera puede salir airoso de ellas. Y también que no hay nada como apostar por un vestido de lentejuelas como la prenda esencial para quienes desean destacar con un estilo audaz y glamuroso y que son sinónimo de elegancia y sofisticación, convirtiéndose en una opción ideal para ocasiones especiales, como fiestas, galas y eventos nocturnos.