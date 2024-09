¿Vuelta a la rutina? 5 vestidos de nueva temporada de Cortefiel que salvarán tu mes de septiembre

Septiembre marca el comienzo del nuevo curso. Algunos incluso lo sitúan como el verdadero "arranque del año". Tras los meses de verano, toca regresar a la ciudad y retomar la jornada laboral y todo lo que eso supone. Sí, también en términos de moda. ¿Qué me pongo para ir a la oficina? Los quebraderos de cabeza que supone elegir los looks de cada día regresan en este noveno mes del año, marcados además por los continuos cambios de temperatura, lo que complica la tarea. Hay quienes optan por sacar partido a los básicos atemporales que ya tienen en el fondo del armario, lo que supone una apuesta casi segura; otras, entre los que nos encontramos nosotras, no dudan en echar un vistazo a las novedades que trae consigo la nueva temporada, inspirarse en los colores o las combinaciones que triunfan e incluso fichar alguna nueva prenda. ¿Por ejemplo? Algún vestido que nos ayude a brillar en el día a día, y tenga la versatilidad para acompañarlos a una tarde de compras e incluso en una cena de sábado.