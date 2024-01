Julianne Moore apuesta todo al rojo con su vestido corsé en los Globos de Oro 2024

Entre las asistentes no han faltado algunas de las nominadas como Jennifer Lawrence, Emma Stone, Margot Robbie o Julianne Moore. Esta última, quien opta a la estatuilla a mejor actriz de reparto por su participación en la película May December (conocida como Secretos de un escándalo en España) en la que comparte cartel con Natalie Portman, ha vuelto a consagrarse a sus 63 años como una de las celebrities más elegantes de la velada gracias a un estilismo al que no se le puede poner un pero.