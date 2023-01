Juana Acosta nos adelanta que la próxima temporada volverán las 'blazers' de pata de gallo

En cuanto al 'beauty look', Juana Acosta ha sido fiel al clásico recogido con el que solemos verla. En este caso, ha optado por una coleta media con raya en el medio que le sienta de maravilla y, gracias a la cual, podemos apreciar a la perfección tanto sus pendientes (también de Dior) como su maquillaje, el cual ha destacado por unos labios rojos que siempre son un acierto. No ha podido faltar una sutil sombra de ojos para enmarcar su mirada y ponerle el broche final a un look impecable de los pies a la cabeza.