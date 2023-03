Jeremy Scott se despide de Moschino tras una década experimentando con lo tradicional y la vanguardia

Asimismo, acopló la estética punk a enormes tocados, corsés, telas de rejilla, tweed, cuero, cuerpos de malla y pedrería de colores. Katy Perry, por su parte, ha sido una de las artistas que han pasado por varios de sus diseños. Es el caso de la Super Bowl, evento que este año protagonizó Rihanna y para el que la artista de 'Firerworks' se vistió con un traje de minifalda y detalles de fuego en 2015. Por si aquello no fuera suficientemente llamativo, la artista volvió a ser el centro de atención en la Gala MET con un vestido de candelabro y otro traje con forma de hamburguesa, mientras que otras famosas como Zendaya, Miley Cyrus, Simone Ashley o Irina Shayk han optado por 'looks' más discretos pero no menos admirables.