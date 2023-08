Jennifer Lawrence tiene el look perfecto para ir a la oficina en verano

Hay un cuarto integrante en el look de Jennifer Lawrence que queremos copiarle para la oficina porque es fundamental para este contexto y es un bolso grande. La elección de la intérprete ha sido un modelo rectangular para llevar sobre el hombro, en concreto el Loewe Puzzle fold tote bag en color verde oliva del que no se separa en las últimas semanas, y no se nos ocurre una mejor solución para afrontar un día de trabajo.