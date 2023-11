Así es el espectacular vestido morado de Mango del que todo el mundo habla

¿Una auténtica experta en encontrar este tipo de piezas? Vicky Martín Berrocal. La diseñadora y experta en moda tiene claro que en los diseños más sencillos y en los looks más básicos se puede alcanzar el triunfo. Y es que ella no solo ha encontrado la falda de Mango que llevarás más allá de las fiestas, es que ahora da un vuelco a las redes con el vestido más espectacular que, aunque se trata de un sencillo vestido de punto, es perfecto para llevar en cualquier ocasión. ¿Todavía no sabes de cuál se trata? Es una de las piezas más buscadas de las últimas horas.