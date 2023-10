En busca de la camiseta de rayas perfecta: estas son las más bonitas de Zara y Mango

Hay una prenda imprescindible para cualquier fondo de armario que se precie. Con permiso de la eterna camisa blanca o de unos buenos ‘jeans’, nos referimos, sin duda, a la camiseta de rayas. De hecho, si miramos al pasado, es probable que esta sea una de las primeras piezas ‘genderless’ (y ‘ageless’) de la historia, ya que para ella no existe ningún tipo de barrera, ni en función del género ni, por supuesto, de la edad. Aunque no siempre fue así, de hecho, hasta 1917 no pasaría a formar parte de nuestro armario. Fue entonces cuando la legendaria Coco Chanel, la incorporó a sus colecciones y a su propio guardarropa. Después, su círculo –ese famoso grupo de bohemios parisinos– seguiría sus pasos, convirtiéndola en todo un símbolo del estilo francés. Desde entonces, es uno de los grandes iconos del mundo de la moda que, por supuesto, no falta entre las propuestas de cualquier firma, tanto de lujo como ‘low cost’. En estas últimas, cada temporada, encontramos infinidad de versiones e, incluso, diseños que se han convertido en básicos. Así que, hemos buceado en los catálogos de Zara y Mango para seleccionar nuestras favoritas: toma nota porque estas son las tres camisetas de rayas más bonitas del otoño 2023.