La falda de Mango de Vicky Martín Berrocal que querrás lucir más allá de tus fiestas

Así mismo lo ha hecho Vicky Martín Berrocal, que ha escogido una falda de corte midi (otra de las tendencias del momento) de lo más especial para que sea la pieza estrella de su look. Un look que ha completado con un maxi jersey en color gris y de cuello vuelto y unos salones a juego 'made in Spain', firmados por Isabel Abdo.