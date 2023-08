La reina del guipur

Tiene la agenda de una ministra. Ahora que Antonia Riera se ha quedado sola frente al peligro –su hermana Lali se jubiló el año pasado–, es complicado pillarla al teléfono. Confiesa que pensó en cerrar el taller, porque tenía otras ofertas más cómodas, pero esta modista –que no diseñadora– decidió seguir adelante con su propia firma, Ibimoda, que lanzó hace ahora 26 años. "Dudaba de si podría yo sola con todo, pero lo llevo bien, aunque me gusta más hacer patrones que coser–estudió dibujo técnico–. Sigo al frente no porque lo necesite, sino porque hago lo que me gusta. Además, Lali aún anda por aquí en espíritu (risas). Mi hija Marina me ha apoyado muchísimo en esta nueva etapa. Aunque es maestra, se ha convertido en un buen bastón", explica la de Can Mateu.