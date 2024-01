Guía completa de las tendencias de moda que harán furor en 2024

El denim hizo su reaparición en los armarios de medio mundo en 2023: desde total looks vaqueros hasta mix and match con diferentes estampados y tejidos, los experimentos han sido variados y atrevidos. Para este 2024, su ascenso como tejido más representativo del vestuario y la vida cotidiana está lejos de detenerse, y lo más seguro es que llegue incluso a los looks más formales y clásicos.