A la conquista del vaquero sostenible: Guess Jeans presenta en Pitti Uomo el ‘denim’ del futuro

Como cada temporada, la feria de moda masculina Pitti Uomo nos ha dejado grandes momentos, looks para el recuerdo y, también, alguna reflexión sobre el presente y el futuro de la industria. Nos referimos, por ejemplo, a la propuesta de Gucci con looks calcados (y música repetida) a los del desfile femenino; al debut de la española no binaria Samantha Hudson sobre la pasarela o a la presentación de Guess Jeans, la nueva marca de Guess que promete revolucionar el paradigma del ‘denim’.