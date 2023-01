5 marcas españolas que nos demuestran que se puede llevar moda sostenible de pies a cabeza

Una de las principales cuestiones que conviene poner sobre la mesa a la hora de plantearse un armario sostenible es calcular el uso que se le va a dar a las piezas que lo conforman. Es decir, que se les pueda dar un uso continuado en el tiempo y se conviertan en elementos fijos de continuidad, evitando las compras impulsivas de prendas de ‘usar y tirar’. De ahí que lo más conveniente sea comenzar por elaborar una lista de necesidades y otra de deseos. Porque no es lo mismo adquirir algo que nos haga falta que hacernos con un capricho de forma impulsiva si no estamos seguros de poder darle salida. Abrir el armario cada día para contemplar aquella adquisición que nos enamoró perdidamente pero que no sabemos combinar o que no encaja en nuestro estilo solo genera frustración.