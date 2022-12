Indi & Cold, la firma donostiarra que se ha colado en ‘The White Lotus’ y viste a la reina Letizia

A diferencia de otras series coetáneas como ‘And just like that’ o ‘Emily in París’, puede que ‘The White Lotus’ no quede grabada en la memoria colectiva como una serie de referencia en cuestiones de moda, pero lo cierto es que el guardarropa de sus protagonistas femeninas resulta tan inspirador como apetecible y este otoño se ha convertido en tema de conversación en las redes. Y no entraremos en ‘spoilers’, pero el de Harper, la abogada interpretada por Aubrey Plaza, esconde una grata sorpresa que nos acerca su estilo y vuelve a situar la moda española en el mapa de las grandes producciones, en este caso gracias a la etiqueta de Indi & Cold, la marca de San Sebastián a la que pertenece la camiseta de rayas con cuello redondo, bolsillo en el pecho y botonadura trasera que la actriz lleva en el cuarto y quinto capítulo de la segunda temporada durante una escena decisiva en el interior del hotel.