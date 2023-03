El look más sexy de Georgina Amorós hasta la fecha

La 26ª edición del Festival de Cine de Málaga puso punto y final el pasado domingo 19 de marzo y, como es habitual, su alfombra roja no dejó indiferente a nadie. Las invitadas que acudieron al teatro Cervantes de la ciudad andaluza para disfrutar de este famoso certamen, dejaron huella con sus maravillosos looks. Looks protagonizados por la variedad de colores y otras tendencias como flecos, lentejuelas o flores. Tampoco faltaron 'beauty looks' impecables y a la altura de dichos estilismos.