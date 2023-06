Las gafas geométricas de Clara Chía

Como no podía ser de otra manera, todas las cámaras captaron ese momento, así como la confirmación de que, finalmente, los dos hijos que el deportista tiene junto a Shakira no estuvieron por encontrarse en Miami junto a su madre. Como os contamos la semana pasada, existe una cláusula del acuerdo de custodia en la que se establece que los pequeños no podrían tener ninguna relación con la actual pareja de Piqué, y, tal y como contó el periodista y presentador Pepe del Real en 'El programa de Ana Rosa', la postura de la cantante en ese sentido es inflexible.