La falda vaquera que buscan las mayores de 40 porque combina con todo y sienta de escándalo

El tejido denim está de vuelta. Durante el verano somos más de tejidos fresquitos, pero con la llegada del otoño, las prendas vaqueras vuelven a nuestros armarios. Este clásico nunca deja de reinventarse, como tampoco deja de sorprendernos con nuevas tendencias y propuestas que no tardan en colarse en los looks de expertas. Y no, no estamos hablando de los pantalones vaqueros, que por cierto, ya hemos encontrado los que mejor sientan, sino que hablamos de las faldas vaqueras.