Esta es la falda midi de Sfera más especial de todo el otoño y es perfecta para llevarla con botas moteras y americana

Con vuelo o rectas, de satén o plisadas, tipo pareo o con abertura lateral, estampadas o lisas, desde que las faldas midi llegaron a nuestras vidas es imposible no haber caído rendidas ante ellas. Son cómodas, sí, pero sobre todo son estilosas y son de ese tipo de prendas que te salvan en los días que no sabes qué ponerte, pero.... ¿y no es más de lo mismo? A estas alturas, con varias temporadas a la espalda en las que las faldas midi han sido absoluta tendencia, hemos descubierto una de las prendas más especiales del año: una falda midi de Sfera con estampado de leopardo que está a la venta tanto en su web como en tiendas físicas seleccionadas.