El mono de Amelia Bono cómodo y fresquito que buscan las mujeres mayores de 40 años

La 'influencer' ya es un referente en el ‘street style’ y no solo se encarga de llenar de energía y alegría las redes, sino que sus looks y combinaciones son hoy los más seguidos del momento. No hay nada que se ponga a Amelia Bono que no se busque. Y es que si alguien tiene un don innato para unir tendencias y versatilidad, es ella.