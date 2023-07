Amelia Bono estrena el conjunto rebajado más original de Zara para una comida con amigas

Nunca estás preparada para conocer las nuevas adquisiciones de tus celebrities favoritas. Ellas conocen bien cuáles son las tendencias del momento y saben perfectamente de un solo vistazo las prendas que son un ‘sí’ rotundo. De hecho, todo aquello que no ubicas o no tienes en el radar, lo descubres a través de las expertas en moda, capaces de provocar una necesidad real tal y como ha conseguido Amelia Bono con su último look elegido para una comida con amigas.