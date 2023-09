Así es la falda plisada más especial de Mango: reúne todas las tendencias y vestirá todos tus looks

El tejido metalizado ha sido la gran sorpresa de la temporada. Sin embargo, no ha tardado en colarse en todo tipo de diseños para que la excusa no sea una opción. En cazadoras, complementos, blazers… el tejido metalizado ya está protagonizando los mejores looks. Es cierto que los pantalones metalizados están acaparando todas las miradas, pero si eres más de falda, necesitas tener este diseño de Mango a la vista. ¡Directo al carrito!