Las chaquetas y abrigos de Mango que necesita tu armario de entretiempo

En la nueva colección de nuestras tiendas ‘low cost’, ya podemos fichar cantidad de chaquetas y cazadoras perfectas para arrancar la temporada. Pero ¿qué dicen las expertas en moda? Ellas tienen muy claro cuáles son las chaquetas de entretiempo que no pueden faltar en ningún armario, una fórmula que no varía de unas temporadas a otras. Son chaquetas que no tienen ningún tipo de competencia y, por supuesto, nunca pasan de moda, por lo que son una magnífica inversión.