La camisa crop de Eva Longoria que elevará todos tus looks con vaqueros

La ex estrella de 'Mujeres Desesperadas' acudió a un evento junto al actor Jason Momoa, organizado en apoyo a Maui tras los numerosos incendios que asolaron Hawaii, con un look que demostró una vez más su agudo sentido de la moda. Con unos vaqueros de cintura alta y una camisa blanca de tipo crop y sin botones, la actriz le dio el toque definitivo a su look casual con un detalle de lo más favorecedor: llevarla sin sujetador para que no se viese a través del escote, convirtiendo así la camisa en la auténtica protagonista. La actriz completó su look con unas joyas de oro y un precioso reloj dorado.